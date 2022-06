Katholische Kirche

Vor elf Jahren gab es die ersten Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs am katholischen Aloisiuskolleg in Bonn. (Vivien Leue)

Diese Zahl nannte die Vorsitzende des Gremiums, Reske, der Katholischen Nachrichten-Agentur. Bis Ende Mai habe man über insgesamt 1.136 Anträge entschieden. Dabei seien Leistungen in einer Gesamthöhe von rund 25 Millionen Euro bewilligt worden. Derzeit gingen rund 40 Anträge pro Monat bei der UKA ein; in den ersten fünf Monaten des Vorjahres waren es durchschnittlich über 200.

Die Kommission nahm am 1. Januar 2021 in Bonn ihre Tätigkeit auf. Sie entscheidet darüber, wie viel Geld Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche in Anerkennung des ihnen zugefügten Leids erhalten. Die Bearbeitungszeit sank den Angaben zufolge inzwischen von über einem Jahr auf unter sechs Monate.

