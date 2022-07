Leere Check-in Schalter der Fluggesellschaft Lufthansa im Terminal 1 des Flughafens Frankfurt am Main. (picture alliance/dpa)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll die erste Schicht um 3.45 Uhr die Arbeit niederlegen. Insgesamt dauert der Ausstand bis Donnerstag 6.00 Uhr. Auswirkungen werden auch bis Freitag, dem letzten Schultag vor den Sommerferien in Bayern, erwartet.

Mitten in der Ferienzeit hat die Lufthansa deshalb mehr als 1.000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Allein an diesen beiden Flughäfen müssen sich laut Lufthansa rund 134.000 Fluggäste auf den Ausfall ihrer Flüge einstellen. Wer kein Umbuchungsangebot erhalten habe, solle nicht an die Flughäfen kommen, teilte ein Sprecher mit. Dort seien wegen des Streiks nur wenige oder gar keine Serviceschalter geöffnet. Bestreikt werden auch verschiedene Lufthansa-Gesellschaften in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Bereits gestern hatte der Warnstreik zu Ausfällen geführt. 45 Flüge aus Fernzielen, die in den frühen Morgenstunden in München oder Frankfurt eintreffen sollten, wurden gestrichen. Damit konnten 7.500 Passagiere ihre Reise nicht wie geplant antreten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.