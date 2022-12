Mehr als 1.000 Marken nutzen inzwischen die Nutri-Score-Kennzeichnung. (picture alliance / Franz-Peter Tschauner | Franz-Peter Tschauner)

Damit liege die Zahl der dafür registrierten Marken erstmals im vierstelligen Bereich, teilte das Bundesernährungsministerium mit. Ernährungsminister Özdemir sagte, am Regal müsse der Griff zum gesünderen Produkt die einfache Wahl sein. Der Nutri-Score biete dabei eine gute Orientierung, die man in Zukunft auf wissenschaftlicher Grundlage noch aussagekräftiger machen wolle. Gemeinsam mit anderen europäischen Partnern setze er sich für die Einführung eines EU-weiten Nutri-Scores ein. Bisher nutzen neben Deutschland auch Belgien, Frankreich, Luxemburg und die Schweiz die Kennzeichnung. Sie zeigt auf einer Skala von A bis E an, wie gut oder schlecht sich die Nährstoffe eines Produkts zusammensetzen.

