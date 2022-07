Hitzewelle in Europa

Nordöstlich von Athen kämpft die Feuerwehr gegen ein neuen Großbrand. (Thanassis Stavrakis/AP/dpa)

Bis zum 18. Juli seien 1.063 Menschen an den Folgen der hohen Temperaturen gestorben, sagte die Chefin der Gesundheitsbehörde, Freitas. In Portugal war das Thermometer in der vergangenen Woche auf über 40 Grad gestiegen. Es gibt zahlreiche Waldbrände.

Weite Teile Europas lagen gestern unter einer drückenden Hitzeglocke mit stellenweise noch nie erreichten Höchstwerten. In Großbritannien wurden erstmals Temperaturen über 40 Grad gemessen. In Griechenland mussten neun Dörfer in der Nähe von Athen evakuiert werden, nachdem ein Brand von starken Winden angefacht worden war.

Die Feuerwehr in der britischen Hauptstadt London rief wegen zahlreicher Brände eine Großschadenslage aus. Östlich der Hauptstadt waren mehrere Häuser und Felder abgebrannt.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.