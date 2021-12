Ein Mann trinkt aus einer Flasche Whisky. (picture alliance / ZB)

Darunter seien 820.000 Männer und 329.000 Frauen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vorrangig seien Menschen in der zweiten Lebenshälfte betroffen. Nach Auskunft der leitenden Medizinerin der Barmer, Marschall, manifestiere sich der Alkoholismus in der Regel über viele Jahre und komme vor allem in der Generation der Babyboomer der 50er und 60er Jahre vor. Damals habe Alkohol einen anderen Stellenwert gehabt. Heute stünden dagegen in der Gesellschaft die Risiken viel stärker im Vordergrund.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.