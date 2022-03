Ein Mann sitzt auf einer Treppe vor einem zerstörten Haus in Mariupol. (picture alliance/dpa/TASS/Mikhail Tereshchenko)

Das sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk. Für die Evakuierungen seien zwei Fluchtkorridore genutzt worden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte von Russland erneut den Abzug der Truppen. Er sagte in einem Interview, erst dann könne es Sicherheitsgarantien geben. Vertreter beider Länder wollen in der Türkei wieder direkte Gespräche führen. Nach ukrainischen Angaben sollen diese heute beginnen. Die russische Seite sprach von einem Treffen ab morgen.

Der türkische Präsident Erdogan forderte den russischen Staatschef Putin zu einem Waffenstillstand in der Ukraine auf. In einem Telefongespräch habe Erdogan auch auf eine Verbesserung der humanitären Lage in der Region gedrungen, teilte sein Präsidialamt mit. Beide Präsidenten hätten darin übereingestimmt, dass die nächste Runde der ukrainisch-russischen Verhandlungen in Istanbul stattfinden sollte.

