England und Wales

Großeinsatz gegen Drogenbanden in Großbritannien (Joe Giddens / PA Wire / dpa / Joe Giddens)

Zudem wurden Rauschgift im Millionenwert, mehr als eine Million Euro Bargeld sowie zahlreiche Stich- und Schusswaffen sichergestellt. Das teilte das Innenministerium in London mit. Die Banden, die Drogen aus Städten in ländliche Gebiete verkaufen, missbrauchen oft Minderjährige als Lieferanten. Außerdem nutzen sie Wohnungen sogenannter vulnerabler Personen als Lagerstätten für Drogen oder Bargeld. Mehr als 700 Opfer, darunter Minderjährige, wurden laut Innenministerium in Sicherheit gebracht.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.