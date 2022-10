Protestaktionen wie hier in Schwerin gab es in vielen ostdeutschen Städten, vor allem gegen die Energiepolitik. (Bernd Wüstneck / dpa / Bernd Wüstneck)

Das teilte die Polizei auf Basis von Schätzungen mit. Am Tag der Deutschen Einheit habe es in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Kundgebungen gegeben. In Thüringen hätten sich etwa 10.000 Menschen mehr beteiligt als eine Woche zuvor, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale in Erfurt. Rund 10.000 Menschen kamen in Gera zu einer Demonstration, bei der auch AfD-Landeschef Höcke auftrat.

Für kommenden Samstag ruft die AfD in Berlin zu einer Demo auf unter dem Motto "Energiesicherheit und Schutz vor Inflation – unser Land zuerst!". Verschiedene Organisationen kündigten Gegenproteste an.

