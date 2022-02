Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Krieg in der Ukraine

100.000 Menschen protestieren vor dem Brandenburger Tor gegen den Krieg in der Ukraine. (dpa-news / Kay Nietfeld)

Gerechnet hatten die Organisatoren vorab mit 20.000 Protestierenden. Die Kundgebung auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor steht unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa". Dazu aufgerufen hat ein Bündnis verschiedener Hilfs- und Friedensorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen und Umweltschützern.

"Menschen zur Seite stehen"

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Annette Kurschus, verurteilte vor den Tausenden Demonstranten den Überfall auf die Ukraine durch das russische Militär als Verbrechen. Zugleich rief sie dazu auf, nicht in eine Spirale des Hasses zu geraten: "Wir werden der kriegslüsternen Herrscherclique in Russland nicht das Geschenk machen, ihr Volk zu hassen." Jetzt komme es darauf an, den Menschen in der Ukraine und in Russland zur Seite zu stehen, sagte die Ratsvorsitzende.

Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Werneke, nannte die Demonstration ein starkes Signal der Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Aufgabe Deutschlands sei es jetzt, die Friedensordnung in Europa wieder herzustellen.

