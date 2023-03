Ein Feuerwehrmann in Paris bei Protesten gegen die Rentenreform. Die Protestierenden hatten vor dem Parlament Feuer gelegt. (AFP / JULIEN DE ROSA)

Zur genauen Zahl der Festnahmen gibt es noch unterschiedliche Angaben. Die Polizei in der Hauptstadt spricht von etwa 120, französische Medien geben sie mit mehr als 200 deutlich höher an.

Zuvor war die Polizei unter anderem im Zentrum von Paris mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstrierende vorgegangen, die auf dem Place de la Concorde vor dem Parlament Paletten in Brand gesetzt hatten.

Auch in anderen französischen Städten kam es zu Ausschreitungen bei Demonstrationen. Die Regierung in Paris hatte zuvor kurzfristig entschieden, die umstrittene Rentenreform auch ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.