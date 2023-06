"Einer für alle, alle für einen": Eine Navalny-Unterstützerin bei einer Demonstration für die Freilassung des Oppostionspolitikers (Archivbild) (pa/NurPhoto/Artur Widak)

Das Bürgerrechtsportal OVD-Info meldet, die Personen seien bei Protesten in 23 Städten in Russland in Gewahrsam genommen worden. Um ihre Solidarität mit Nawalny zu bekunden, haben Menschen in verschiedenen Ländern weltweit gestern für dessen Freilassung demonstriert - unter anderem in Japan, Australien und Georgien. Auch in Berlin war eine Kundgebung geplant.

Nawalny gilt als prominentester Kritiker von Präsident Putin. Er befindet sich als politischer Gefangener seit mehr als zwei Jahren wegen angeblichen Betrugs im Gefängnis. Verurteilt wurde er bislang zu neun Jahren Haft.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.