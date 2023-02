Erdbeben in der Türkei und Syrien

Der türkische Präsidentenpalast veröffentlichte Fotos von Recep Tayyip Erdogan in der vom Erdbeben verwüsteten Stadt Kahramanmaraş. (Turkish Presidency/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Betroffene und auch Oppositionspolitiker hatten das Agieren der Behörden als zu langsam kritisiert. Inzwischen ist die Zahl der Toten durch das Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet auf mehr als 11.000 gestiegen. Tausende Menschen werden noch vermisst. In der Türkei sind inzwischen Hilfskräfte aus mehr als 50 Ländern im Einsatz. In Syrien werden die Rettungsarbeiten weiter durch die politische Lage erschwert. Die EU-Kommission sagte dem Land nach einem offiziellen Hilfsersuchen 3,5 Millionen Euro Soforthilfe zu. Die Türkei solle drei Millionen Euro erhalten, hieß es in Brüssel. Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für die beiden Länder um weitere 26 Millionen Euro auf. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist der Großteil davon für Hilfsfonds der Vereinten Nationen vorgesehen. Am Mittag landete auch ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks in Gaziantep.

Zugang zu syrischem Rebellengebiet problematisch

Auch zwei Tage nach dem verheerenden Beben warten in Syrien viele Betroffene weiter auf Hilfe. Das gilt insbesondere für die Gebiete, die von Gegnern des Machthabers Assad kontrolliert werden. Der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, Brakel, sagte im Deutschlandfunk , es sei schwer vorstellbar, wie dort Rettungsmaßnahmen ankommen sollten. Die Vereinten Nationen warnten vor Problemen bei der Versorgung der Überlebenden in Nordwestsyrien. Durch die Beben in der Grenzregion sei die Straße zu dem einzigen Grenzübergang für humanitäre Hilfe zwischen den beiden Ländern beschädigt worden, sagte ein UNO-Sprecher in New York. Hilfslieferungen für die Menschen im Nordwesten Syriens seien nur eingeschränkt möglich.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte das türkisch-syrische Grenzgebiet am Montagmorgen getroffen. In den Stunden danach trafen die Region noch mehr als 50 Nachbeben.

