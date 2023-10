Nach türkischen Angaben waren unter anderem von kurdischen Kämpfern kontrollierte Treibstofflager das Ziel der Luftangriffe. (AFP / DELIL SOULEIMAN)

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden zudem rund 240 Menschen verletzt, unter ihnen auch Zivilisten. Drohnen hatten Sprengkörper während einer Abschlussfeier für Offiziere in der Stadt Homs ab abgeworfen. Bisher hat sich noch niemand zu dem Angriff bekannt. Syrische Truppen bombardierten als Antwort auf den Drohnenangriff ein Rebellengebiet im Nordwesten des Landes. Auch dabei gab es mehrere Tote und etwa 30 Verletzte. UNO-Generalsekretär Guterres äußerte sich besorgt.

Am selben Tag führte die Türkei mehrere Angriffe auf kurdische Gebiete in Syrien durch. Mindestens 11 Menschen starben. Inzwischen haben die Vereinigten Staaten mitgeteilt, eine bewaffnete türkische Drohne in Syrien abgeschossen zu haben. Sie sei einen Kilometer von den US-Truppen entfernt bei Luftangriffen gesehen und als Bedrohung eingestuft worden, hieß es aus dem Pentagon. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die Türkei die US-Streitkräfte absichtlich ins Visier genommen habe.

