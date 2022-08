Plattenbauten aus der DDR-Zeit

Ein leerstehender Plattenbau in Hoyerswerda. (Deutschlandradio - Nadine Lindner)

Dies habe vor allem in Plattenbaugebieten aus DDR-Zeiten zu einer erheblichen Aufwertung beigetragen, teilte das Landesministerium für Regionalentwicklung in Stollberg mit. Zudem seien Wohnungsgesellschaften dadurch von hohen Kosten für Leerstand entlastet worden. Insgesamt hätten Sachsen und der Bund seit 2002 für den Wohnungsrückbau und die Gestaltung des Wohnumfelds mehr als 400 Millionen Euro an Städtebauförderung gezahlt. Auch künftig werde der Rückbau in Sachsen eine Rolle spielen, hieß es weiter.

