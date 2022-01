Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die von den kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens nach einem Angriff auf das Gweiran-Gefängnis in Al-Hassaka im Nordosten Syriens festgenommen wurden. (dpa)

Der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London zufolge wurden bei den tagelangen Gefechten mit kurdischen Sicherheitskräften mehr als 80 Extremisten getötet. Auf kurdischer Seite habe es mindestens 45 Todesopfer gegeben, hieß es. Der IS hatte am vergangenen Donnerstag einen Angriff auf das Gefängnis in der Stadt Hassakeh gestartet, um Anhänger zu befreien. Mittlerweile sollen die Kämpfe nachgelassen haben.

Unabhängige und gesicherte Informationen aus den Kampfgebieten liegen zumeist nicht vor.

