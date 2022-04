Medienrecherche

Prorussischer Autokorso in Berlin. (Carsten Koall/dpa)

Dies berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland nach Anfragen bei den Innenministerien der Länder. In der Mehrheit der Fälle geht es demnach um die Verwendung des "Z"-Symbols, mit dem die russische Armee in der Ukraine unter anderem ihre Panzer und Fahrzeuge kennzeichnet. Dies wird in mehreren Bundesländern als rechtswidrige Unterstützung des russischen Angriffskriegs gewertet.

Die meisten der Verfahren gibt es den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen; dort sind es 37. Ermittlungen dieser Art werden allerdings nicht in allen Ländern gesondert erfasst. Die tatsächliche bundesweite Zahl dürfte deshalb noch um einiges höher sein.

