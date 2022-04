Vor der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem ist es zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen. (AFP Ahmad Gharabli)

Auf Videos sind Palästinenser zu sehen, die mit Steinen werfen, ebenso wie Polizisten, die Tränengas und Blendgranaten abfeuern und Schlagstöcke einsetzen. Muslimische Gläubige verbarrikadierten sich im Inneren der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg. Diese gilt als drittheiligste Stätte des Islam. Der Tempelberg ist für die Juden die heiligste Stätte.

Nach Angaben der Polizei hatte eine Gruppe maskierter Palästinenser dort am frühen Morgen Steine in Richtung der angrenzenden jüdischen Gebetsstätte an der Klagemauer geworfen. Daraufhin hätten Polizisten die Menge auseinandergetrieben. Die israelische Polizei sprach von drei Verletzten in ihren Reihen.

Christen erinnern mit Prozession an Kreuzweg Jesu

Die Lage in Jerusalem gilt mitten im islamischen Fastenmonat Ramadan als besonders angespannt. Am heutigen Karfreitag erinnerten in der Altstadt hunderte Christen an den Kreuzweg Jesu in Jerusalem. Begleitet von einem großen Aufgebot an Sicherheitskräften zog die Prozession entlang der Via Dolorosa durch die Altstadt. Erstmals konnten auch wieder Touristen und Pilger zu Ostern nach Jerusalem reisen. Wegen der Corona-Pandemie hatte Israel vor mehr als zwei Jahren seine Grenzen für Besucher geschlossen.

An diesem Wochenende beginnt auch das jüdische Pessachfest mit Gebeten an der Klagemauer.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.