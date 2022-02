Proteste in Moskau gegen den Einmarsch Russlands in der Ukraine. (imago images/SNA - Evgeny Odinokov)

Die Menschenrechtsorganisation OVD-Info sprach von Kundgebungen in 50 Städten des Landes. Allein in der Hauptstadt Moskau soll es gut 900 und in St. Petersburg mehr als 300 Festnahmen gegeben haben. Die russischen Behörden hatten Proteste gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine untersagt und Teilnehmern mit harten Strafen gedroht.

Auch in Berlin versammelten sich rund 2.500 Kriegsgegner vor dem Brandenburger Tor. In anderen deutschen Städten und im europäischen Ausland - wie etwa in Paris, London, Brüssel, Paris oder Warschau - gingen ebenfalls Menschen auf die Straße, um gegen den russischen Einmarsch zu demonstrieren.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.