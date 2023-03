Bootsflüchtlinge in Indonesien gestrandet (Archivbild) (Rahmat Mirza / AP / dpa / Rahmat Mirza)

Wie Behörden mitteilten, landeten sie in mehreren Booten in der Provinz Aceh. Alle seien in einem guten gesundheitlichen Zustand; etwa die Hälfte seien Frauen und Kinder. Die Menschen kamen demnach aus Myanmar und aus Flüchtlingscamps in Bangladesch.

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in Myanmar verfolgt und unterdrückt. Beim Versuch, in Holzbooten über das Meer in andere Länder zu fliehen, kommt es immer wieder zu Todesfällen.

