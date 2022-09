Innerhalb von sechs Jahren haben sich 2.200 von Kindesmissbrauch Betroffene bei der zuständigen Kommission gemeldet. (dpa-Zentralbild/Patrick Pleul)

Die Bundesregierung hatte die Aufarbeitungskommission 2016 eingesetzt, um Missbrauch in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen aufzuarbeiten, etwa in der Familie, in der Schule, im Sport oder in Vereinen. Im kommenden Jahr läuft das Programm aus. Die Kommission forderte, die Aufarbeitung auf Bundesebene weiterhin gesetzlich sicherzustellen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.