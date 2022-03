Mehr als 2,8 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet. (Marcus Brandt/dpa)

Polen habe mit 1,7 Millionen Menschen die meisten Flüchtlinge aufgenommen, hieß es. Nach Ungarn sind 255.000 ukrainische Flüchtlinge gelangt und in die Slowakei 205.000. Auch in Rumänien und Moldau haben Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz gesucht.

Vertreter der Europäischen Union schätzen, dass es fünf Millionen Flüchtlinge werden könnten. Auch innerhalb der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Vor Beginn des Krieges lebten rund 44 Millionen Menschen in der Ukraine.

In Deutschland wurden nach Angaben des Innenministeriums bislang 147.000 Personen registriert, darunter viele Kinder. Die tatsächliche Zahl könnte wesentlich höher sein, weil an der Grenze zu Polen keine festen Kontrollen stattfinden.

Bundesverkehrsminister Wissing rief die Bundesländer dazu auf, ihre Aufnahmekapazitäten für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu melden. Die Kriegsflüchtlinge sollen jetzt nach dem gleichen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden, der auch für Asylbewerber gilt.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.