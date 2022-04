Nayib Bukele, Präsident von El Salvador, berichtete von 20.000 Festnahmen. (Getty Images / Camilo Freedman)

Zusammen mit bereits zuvor Verhafteten säßen nun 36.000 von ihnen im Gefängnis, teilte Präsident Bukele mit. Die Jugendbanden werden für den Großteil der Gewaltkriminalität in El Salvador verantwortlich gemacht. Der Ausnahmezustand in El Salvador war am 27. März verhängt worden, als an einem Tag 62 Menschen getötet worden waren. Das Parlament verlängerte am Sonntag die Maßnahme um weitere 30 Tage.

Menschenrechtler prangern willkürliche Massenverhaftungen ohne Anspruch auf Rechtsbeistand sowie eine schlechte Behandlung von Gefangenen in dem mittelamerikanischen Land an.

28.04.2022