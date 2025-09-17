Gemeinsamer Appell

Israelischer Angriff auf Gaza-Stadt (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Ayman Majed Harb Alhisi)

In dem Appell heißt es, was im Gazastreifen geschehe, sei nicht nur eine beispiellose humanitäre Katastrophe. Es sei zudem Völkermord, wie zuletzt eine Untersuchungskommission der UNO festgestellt habe. Der Appell wurde unter anderem von Ärzte ohne Grenzen, Oxfam, Care und Save the Children unterzeichnet. Sie beklagen, alle Warnungen seien ungehört geblieben. Helfer hätten Familien getroffen, die Tiernahrung äßen, um zu überleben. Die israelische Regierung habe zudem eine Massenvertreibung aus Gaza-Stadt angeordnet. Damit stehe man vor einer noch tödlicheren Phase. Die Staaten der Weltgemeinschaft müssten alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um einzugreifen - etwa in der Vollversammlung der Vereinten Nationen.

Israel hatte gestern eine Bodenoffensive in Gaza-Stadt begonnen, um nach eigenen Angaben die militant-islamistische Hamas zu besiegen. Den Völkermord-Vorwurf der UNO-Kommission wies die Regierung als skandalös zurück und hielt Kommissionsmitgliedern antisemitische Haltungen vor.

