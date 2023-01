Eingestürzter Wohnblock im ukrainischen Dnipro (Bild der Regionalverwaltung von Dnipro via AP)

Bisher wurden nach offiziellen Angaben 23 Menschen tot aus den Trümmern des neunstöckigen Hauses geborgen. Die Rettungsarbeiten dauerten an, das Schicksal von mehr als 40 Menschen bleibe unklar. Mehr als 70 Menschen seien bislang gerettet worden.

Der Angriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro war einer von zahlreichen russischen Luftangriffen am gestrigen Samstag. In vielen Teilen des Landes gibt es seitdem verstärkt Stromausfälle. Ein staatlicher Stromnetzbetreiber kündigte an, dass die Stromversorgung für viele Haushalte weiter gedrosselt werde.

Russlands Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu den zivilen Opfern. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, dass alle ausgewiesenen Objekte getroffen und das Ziel des Angriffs erreicht worden sei.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.