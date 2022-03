Vor der Registrierungsstelle für Flüchtlinge in Hamburg (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Das Bundesinnenministerium nannte eine Zahl von 207.742 Menschen. Erfasst sind Personen, die etwa an der österreichisch-bayerischen Grenze angetroffen werden, an Bahnhöfen oder in Zügen. Da Menschen aus der Ukraine ohne Visum einreisen dürfen und im Regelfall keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen stattfinden, geht das Ministerium davon aus, dass die Zahl der tatsächlich eingereisten Menschen höher ist. Nicht erfasst wird, für wie viele Deutschland eine Station auf der Weiterreise zu Verwandten oder Freunden in anderen Staaten ist.

Der Städte- und Gemeindebund forderte erneut, dass sich Bund und Länder an den Kosten für Organisation und Unterbringung beteiligen. Dessen Hauptgeschäftsführer Landsberg sprach im Deutschlandfunk von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und enormen Kosten, die die Kommunen bereits zum jetzigen Zeitpunkt aufbringen müssten. Darüber hinaus betonte Landsberg, man müsse die Menschan dazu anhalten, sich in Deutschland offiziell registrieren zu lassen. Er sei zuversichtlich, dass dies gelinge, weil nur dann Anspruch auf bestimmte staatliche Leistungen erwaorben werden könne, etwa im Gesundheitsschutz.

