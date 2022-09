In Mexiko Stadt stehen Menschen im Freien, das Beben war auch in der Hauptstadt zu spüren. (AFP / CLAUDIO CRUZ)

Die US-Wetterbehörde warnte vor Tsunami-Wellen. Diese könnten an einigen Küstenabschnitten eine Höhe von bis zu drei Metern erreichen. Am Abend war Mexiko von einem Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert worden. Das Zentrum lag an der Grenze der Bundestaaten Michoacán und Colima. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Die Erdstöße waren auch in der Hauptstadt Mexico-Stadt zu spüren. Dort fiel zeitweise der Strom aus.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.