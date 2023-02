Nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Die Räumungsarbeiten und Suche nach Verschütteten kommen nur langsam voran. (picture alliance / AA / Aydin Arik)

Im Süden der Türkei sind 18.300 Menschen ums Leben gekommen, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Aus Syrien meldeten die Behörden und Hilfsorganisationen 3.000 Tote. Zehntausende Menschen sind verletzt. Viele von ihnen wurden aus den Katastrophengebieten in Sicherheit gebracht. Von türkischer Seite hieß es, dass mehr als 121.000 Helfer im Einsatz seien. Sie finden auch mehr als 90 Stunden nach den Beben immer noch Überlebende unter den Trümmern. So wurde im Südosten der Türkei ein zehn Monate altes Baby mit seiner Mutter gerettet. Auch in Diyarbakir wurde eine Frau mit ihrem Sohn lebend geborgen.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.