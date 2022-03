Flüchtlinge vor der Registrierungsstelle in Hamburg (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Die tatsächliche Zahl der in die Bundesrepublik gekommenen Flüchtlinge ist wahrscheinlich deutlich höher. Im Regelfall gibt es keine festen Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen; Ukrainer dürfen zudem ohne Visum einreisen. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele der Geflüchteten womöglich von Deutschland aus zu Freunden oder Verwandten in anderen Staaten weiterreisen.

Nach UNO-Angaben sind insgesamt mehr als 3,1 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Das Land hat gut 44 Millionen Einwohner.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.