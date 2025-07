Israelisches Militär

Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern fahren in den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ein. (Mohammed Arafat/AP/dpa)

Das teilte die israelische Militärbehörde Cogat auf X mit. Die UNO und andere Organisationen sollen demnach die Verteilung der Lebensmittel an die notleidende Bevölkerung übernehmen. Gestern waren Hilfsgüter von mehr als 200 Lastwagen im Gazastreifen eingetroffen. Israel hatte am Sonntag erstmals seit Monaten die Einfuhr von Hilfslieferungen im größeren Stil zugelassen.

Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate versorgen in Koordination mit der israelischen Armee die Menschen im Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern. Nach Angaben von Bundeskanzler Merz wird sich auch Deutschland an der Luftbrücke beteiligen. Das Thema soll heute während eines Besuchs von Jordaniens König Abdullah II in Berlin erörtert werden.

