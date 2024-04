Mehr als 260 Bootsflüchtlinge sind in Zypern angekommen. (Francisco Seco/AP/dpa)

Damit stieg nach Angaben des nationalen Rundfunks die Zahl der Menschen, die seit dem Wochenende in Zypern ankamen, auf fast 740. Die Menschen stachen demnach vom Libanon aus in See, um in die Europäische Union zu gelangen. Es handele sich fast ausschließlich um Syrer, darunter viele Kinder, hieß es.

Bereits gestern hatte wegen der Migranten der Nationale Sicherheitsrat Zyperns getagt. Seit Jahresbeginn kamen mehr als 3.000 Menschen in Zypern an.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.