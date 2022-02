Straßenszenen in Riad in Saudi Arabien (picture-alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es sei das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass Frauen Zugang zu diesem Beruf hätten, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe mit, das die Stellen ausgeschrieben hat. Die künftigen Lokführerinnen sollen Hochgeschwindigkeitszüge zwischen den Städten Mekka und Medina fahren. Spaniens Transportministerin Sánchez sprach von einem wichtigen Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung.

Frauen haben in Saudi-Arabien wesentlich weniger Rechte als Männer. Bis 2018 durften sie noch nicht einmal selbst Auto fahren. In Saudi-Arabien herrscht ein Königshaus mit harter Hand. Traditionelle Gesellschaftsvorstellungen gehen einher mit fundamentalistischen Auffassungen eines sunnitischen Islams. Menschenrechtsorganisationen üben seit jeher scharfe Kritik an den Zuständen im Land.

