Wie der staatliche türkische Fernsehsender TRT berichtet, wurde in Antakya ein fünf Monate altes Baby nach 134 Stunden lebend aus den Trümmern geholt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie ein Helfer kopfüber in ein metertiefes Loch hinabgelassen wurde, um zu dem Säugling zu gelangen. In der Stadt wurde laut der Nachrichtenagentur Anadolu außerdem ein sechsjähriger Junge gerettet, der 137 Stunden lang unter Schutt begraben war.

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben ist inzwischen auf mehr als 28.000 gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.