Bundesarchiv

Im vergangenen Jahr gab es mehr als 29.000 Anträge auf Akteneinsicht von Bürgerinnen und Bürgern. Das entspricht in etwa der Zahl der Anträge im Jahr 2021. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Daten des Bundesarchivs. Dorthin waren die Bestände der Stasi-Unterlagenbehörde überführt worden.

7.500 Mal wurden im vorigen Jahr Akten für Sicherheitsüberprüfungen, Überprüfungen von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst sowie Rentenangelegenheiten herangezogen. In rund 2.240 Fällen ging es um Anträge auf Rehabilitation ehemals politisch Verfolgter und Wiedergutmachung.

Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Zupke, betonte die Bedeutung der Akten in Verfahren zur Rehabilitierung ehemaliger politischer Häftlinge. Da die Täter schwiegen, lieferten die Akten meist die wichtigsten Belege für das, was geschehen sei, so Zupke.

