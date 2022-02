77. Jahrestag der Zerstörung Dresdens (dpa/Sebastian Kahnert)

Anlass war der Kriegsgedenktag, mit dem an die Zerstörung der Stadt 1945 und an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Die Demonstranten bildeten eine Menschenkette, untereinander verbunden mit langen Bändern, um die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. "Nie wieder Krieg" laute die Botschaft der Menschenkette, sagte Dresdens Oberbürgermeister Hilbert. Wie wichtig es sei, an die Naziverbrechen zu erinnern, zeigten auch Proteste in der Corona-Pandemie, bei denen der gelbe Judenstern getragen und damit Erinnerung missbraucht und instrumentalisiert werde, betonte der FDP-Politiker.

Der Gedenktag wurde auch in diesem Jahr von einem rechtsextremistischen Aufmarsch überschattet. Hunderte Gegendemonstranten versammelten sich an mehreren Orten in Dresden entlang der Demonstrationsroute.

