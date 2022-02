77. Jahrestag der Zerstörung Dresdens (dpa/Sebastian Kahnert)

In der Innenstadt bildete sich am frühen Abend eine Menschenkette. Mehr als 3.000 Teilnehmer demonstrierten dabei für Frieden und Toleranz. Am Vormittag hatten Sachsens Kulturministerin Klepsch und der Dresdner Oberbürgermeister Hilbert Kränze auf dem Nordfriedhof niedergelegt. In der Philharmonie gab es ein Gedenkkonzert. Auch in diesem Jahr wurde das Gedenken von einem rechtsextremistischen Aufmarsch mit etwa 800 Teilnehmern überschattet.

Am 13. Februar 1945 wurde Dresden bei einem Bombenangriff der Alliierten weitgehend zerstört. Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge starben dabei rund 25.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.