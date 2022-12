Die letzte Sitzung des Bundesrat in diesem Jahr hatte eine umfangreiche Tagesordnung. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Dazu gehören die Preisbremsen für Gas und Strom, die Bürger und Unternehmen entlasten sollen. Der Gaspreis wird für Privathaushalte auf zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Die Grenze gilt für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs eines Haushalts. Beim Strompreis gilt eine Obergrenze von 40 Cent pro Kilowattstunde. Auch eine Energiekostenpauschale für Studierende und Fachschüler in Höhe von 200 Euro wurde beschlossen. Die Länderkammer bestätigte auch die Grundlagen für die Finanzierung des 49-Euro-Tickets. Damit kann noch in diesem Jahr eine weitere Milliarde Euro für den Personenverkehr an die Länder fließen. Mit einem weiteren Gesetz soll die Qualität von Kitas verbessert werden. Konkret sollen damit Maßnahmen wie etwa kleinere Gruppen oder die Förderung der Sprachentwicklung ermöglicht werden. Der Bund wendet dafür in den kommenden zwei Jahren jeweils zwei Milliarden Euro auf. Weitere Entscheidungen betrafen das Jahressteuergesetz mit einer Reihe von Steuervorteilen etwa bei Solarstromanlagen, das Chancen-Aufenthaltsrecht für langjährig nur geduldete Ausländer sowie eine Absenkung des Wahlalters bei Europawahlen auf 16 Jahre.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.