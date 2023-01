Explosion in pakistanischer Moschee in Peschawar. (Muhammad Sajjad/AP/dpa)

Ein Sprecher der Polizei berichtete von etwa 150 Verletzten. Unter den Opfern seien viele Polizisten, heißt es. Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebets in der Stadt Peschawar. Die Moschee befindet sich dort in einer Sicherheitszone mit mehreren Einrichtungen der Polizei. Die dschihadistische Taliban-Gruppierung in Pakistan behauptete, sie habe die Tat verübt. Ende vergangenen Jahres hatten sie eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt. Seither reklamierten die Extremisten mehrere Anschläge für sich.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.