Hochwasser in Südkorea (Archivbild). (NEWSIS / XinHua / dpa)

Wie Medien in dem Land berichteten, wurden am Morgen sechs Leichen aus einem überfluteten Tunnel geborgen. Mehrere personen gelten noch als vermisst.

Die starken Niederschläge halten seit Ende vergangener Woche an. Sie haben mehrere Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle in mehreren Landesteilen ausgelöst. Tausende Einwohner mussten vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.