Ein Unwetter richtete auch im nordrhein-westfälischen Paderborn Schäden an. (Lino Mirgeler/dpa)

In Paderborn wurden bis zu 40 Menschen verletzt, zehn davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, zog eine Windhose quer durch die Stadt. In Lippstadt sorgte ein mutmaßlicher Tornado für hohen Sachschaden. In einem Freizeitbad waren 120 Badegäste zeitweise eingeschlossen, weil umgestürzte Bäume den Eingang blockierten.

Der Deutsche Wetterdienst warnt insbesondere in Sachsen-Anhalt weiter vor schweren Unwettern.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.