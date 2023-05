Der Gouverneur der Region Boucle du Mouhoun, Bassinga, teilte mit, es habe bereits am Donnerstag eine feige und barbarische Terrorattacke in einem Dorf gegeben. Dabei hätten die Angreifer wahllos auf Gemüsebauern geschossen. - In Burkina Faso sind mehrere islamistische Gruppen aktiv, die immer wieder Anschläge verüben.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.