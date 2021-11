Verantwortlich für Feinstaub ist unter anderem der Verkehr (picture alliance / ZB)

Wie die EU-Umweltagentur mitteilte, starben im Jahr 2019 schätzungsweise 307.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig durch die Belastung ihrer Umgebungsluft mit Feinstaub. Mehr als die Hälfte dieser vorzeitigen Todesfälle hätte theoretisch verhindert werden können, wenn alle EU-Mitgliedstaaten die neuen Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO einhalten würden. Diese liegen unter den auch in Deutschland geltenden EU-Richtwerten.

Die in Kopenhagen ansässige Umweltagentur wies aber zugleich darauf hin, dass die Luftqualität in Europa 2019 besser gewesen sei als im Jahr zuvor.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.