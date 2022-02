Mehr als 300 gewaltsame Angriffe auf Menschen gab es, die um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen gebeten hatten. (IMAGO / Sabine Gudath)

Es seien mindestens 308 Menschen zum Teil schwer verletzt worden, heißt es in dem Bericht. Sie hatten demnach etwa in Zügen oder Straßenbahnen andere Personen gebeten, eine Maske aufzusetzen oder Abstand einzuhalten, und wurden von diesen attackiert. Angriffe gab es häufig auch im Einzelhandel, an Bahnhöfen oder bei Demonstrationen.

"Zeit Online" wertete für die Recherche nach eigenen Angaben öffentlich verfügbare Polizeimeldungen und Medienberichte aus. Zudem gab es Abfragen bei den Innenministerien der Länder, verschiedenen Behörden, berufsständischen Organisationen sowie Betroffenenverbänden.

