2018 bis 2021

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (picture alliance / Flashpic | Jens Krick)

Den Angaben zufolge gab es somit bei 38 Prozent von insgesamt 860 geprüften Fällen Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Die mutmaßlichen Verfassungsfeinde waren demnach unter anderem aufgefallen durch Mitgliedschaften in extremistischen Organisationen, Äußerungen in Chatgruppen oder durch die Teilnahme an rechtsextremistischen Veranstaltungen.

Für das Lagebild überprüft wurden im Zeitraum zwischen Juli 2018 und Juni 2021 Beschäftigte der Polizei, beim Bundesnachrichtendienst, beim Militärischen Abschirmdienst, beim Zoll und in anderen Sicherheitsbehörden.

