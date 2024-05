Ukrainische Freiwillige helfen Bewohnern im Norden der Region Charkiw bei der Evakuierung. (AFP / SERGEY BOBOK)

Wie Gouverneur Synegubow mitteilte, wurden die Bewohner mehrerer grenznaher Orte in Sicherheit gebracht. Russische Truppen waren in der Nacht auf Freitag im Nordosten der Ukraine vorgestoßen. Gestern teilte Moskau mit, Soldaten hätten fünf Dörfer eingenommen.

Die Ukraine griff in der Nacht nach Angaben örtlicher Behörden eine Ölraffinerie in der russischen Region Wolgograd an. Es brach Feuer aus. Ziel solcher Angriffe ist es, die Treibstoffversorgung des russischen Militärs zu schwächen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.