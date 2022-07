Hintergrund ist die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der im Juni ein Grundsatzurteil von 1973 aufgehoben hatte. Das Gericht befand mehrheitlich, dass aus der amerikanischen Verfassung kein Recht auf Abtreibung abgeleitet werden könne.

Die Nichtregierungsorganisation Guttmacher Institute teilte mit , seither hätten elf Bundesstaaten im Süden und im Mittleren Westen der USA den Abbruch von Schwangerschaften vollständig oder nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten. In der Folge hätten 43 Fachkliniken geschlossen oder auf andere Angebote umgestellt. 23 der Kliniken befanden sich in Texas, fünf in Oklahoma und fünf in Alabama.