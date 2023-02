Medienberichte

Der chinesische Ballon am Himmel über dem US-Bundesstaat Montana (AFP / Chase Doak)

Das meldeten unter anderem die "New York Times" und die "Washington Post" unter Berufung auf einen hochrangigen Mitarbeiter des Außenministeriums in Washington. Der vor der US-Küste abgeschossene chinesische Ballon habe über mehrere Antennen verfügt - in einer Anordnung, die China wahrscheinlich in die Lage versetzt habe, Kommunikation zu sammeln und zu lokalisieren, hieß es weiter. Die Ausrüstung des Ballons habe eindeutig der nachrichtendienstlichen Überwachung gedient und stimme nicht mit der Ausrüstung von Wetterballons überein.

