Die Katholische Kirche zahlte mehr als 40 Millionen Euro an Missbrauchsopfer. (imago / Gabriele Hanke )

Das teilte die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen - UKA - in Bonn mit. Demnach wurden zusätzlich zu bereits erfolgten früheren Annerkennnungsleistungen in Höhe von 7,2 Millionen Euro in den vergangenen beiden Jahren insgesamt rund 32,9 Millionen Euro ausgezahlt.

Die Kommission ist seit Januar 2021 tätig. Ihre elf Mitglieder sind Fachleute aus verschiedenen Disziplinen, die von einem mehrheitlich nichtkirchlichen Gremium vorgeschlagen und von der Deutschen Bischofskonferenz berufen wurden. Die bisher geleisteten Geldsummen liegen in der Regel zwischen 1.000 und 50.000 Euro.

