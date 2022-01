Die sogenannte Terrormiliz Islamischer Staat hat ein Gefängnis in der Stadt Al-Hassaka im Nordosten Syriens angegriffen (Archivfoto). (afp / Karam Al-Masri)

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, griffen die Extremisten ein Gefängnis in der von den Kurden kontrollierten Stadt Al-Hassaka an. Bei dem Angriff habe der IS inhaftierte Anhänger befreien wollen, erklärte die Beobachtungsstelle weiter. Unter den Opfern waren demnach 16 Terroristen und fünf Zivilisten. Dutzende IS-Anhänger seien geflohen, hieß es.

Zuvor starben bei einem Raketenangriff auf die Stadt Afrin im Norden Syriens weitere sechs Menschen. Die Menschenrechtsorganisation "Weißhelme" machte syrische Kurden für den Angriff verantwortlich. Afrin war 2018 von türkischen Truppen erobert worden.

