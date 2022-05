Häftlinge eines ecuadorianischen Gefängnisses in Bellavista nach der Niederschlagung eines Aufstandes unter der Bewachung von bewaffneten Sicherheitskräften (AFP/ECUADOREAN INTERIOR MINISTRY )

Nach Angaben von Regierung und Behörden gerieten zunächst rivalisierende Banden aneinander. In der Folge hätten andere Häftlinge das Chaos zur Flucht nutzen wollen. Etwa 100 von ihnen seien aus der Haftanstalt in Bellavista in der Provinz Santo Domingo entkommen, weitere rund 100 habe man wieder einfangen können.

In den oft überfüllten Gefängnissen Ecuadors kommt es häufiger zu Aufständen und Kämpfen zwischen verfeindeten Banden. Nach dem Tod von über 200 Menschen im vergangenen Jahr übernahmen die Bundespolizei und die Streitkräfte des südamerikanischen Landes die Kontrolle über die Haftanstalten.

