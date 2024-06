Demokratische Republik Kongo

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo gibt es zahlreiche Tote nach einem Rebellenangriff. (picture alliance / dpa / Mika Schmidt)

Der Verwaltungschef der Region Lubero im Osten des Landes machte die Islamistenmiliz Alliierte Demokratische Kräfte für den Angriff verantwortlich. Die ursprünglich aus Uganda stammende Gruppe, die mit dem IS verbündet ist, soll seit Mitte der 90er Jahre tausende Zivilisten getötet haben. In den vergangenen Wochen kam es in der Region vermehrt zu Angriffen. Seit Anfang Juni wurden demnach mindestens 150 Todesopfer gezählt.

Der an Bodenschätzen reiche Osten der Demokratischen Republik Kongo ist seit Jahrzehnten von Gewalt geprägt. Schätzungen der UNO zufolge waren Ende 2023 fast sieben Millionen Menschen auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.